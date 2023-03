Incidente in mare per aostano, si valuta rientro da Australia

Sono sempre gravi le condizioni di Leonardo Lotto, di 24 anni, di Aosta, che è ricoverato in un ospedale australiano a causa delle ferite riportate in un incidente avvenuto in mare. I sanitari stanno valutando il rientro in Italia del paziente per completare le cure. Il giovane - che sta frequentando un Master in "International Management" alla National University di Singapore e si trova in Australia per un semestre di 'Exchange' con l'università di Sidney - ha riportato lesioni a livello vertebrale. L'incidente è avvenuto due settimane fa. I familiari sono in Australia per assistere il ragazzo, che è molto conosciuto in Valle d'Aosta soprattutto nell'ambiente della pallacanestro.