Cime Bianche: Testolin, vogliamo portare avanti il progetto

"Abbiamo esternato più volte la volontà politica di proseguire con il progetto di un nuovo collegamento a Cime Bianche. I dati resi noti negli ultimi giorni potevano quasi considerarsi di dominio pubblico. Magari sono stati fatti passi avanti un po' azzardati, forse il presidente della Cervino è stato un po' incauto, ma bisogna capire la sua intenzione di dare un messaggio positivo al mercato. Questo è un tema che da sempre abbiamo voluto fosse condiviso e trasversale proprio per la sua importanza. Vogliamo occuparcene con puntualità e in un clima collaborativo. Stiamo parlando di un progetto ambizioso che va analizzato e condiviso". Lo ha detto il presidente della Regione Valle d'Aosta, Renzo Testolin, in merito alle polemiche scaturite da un articolo apparso su The Telegraph e dedicato al progetto del nuovo impianto funiviario di Cime Bianche, tra la Valtournenche e la Val d'Ayas.

"Aspettiamo lo studio di fattibilità - ha aggiunto l'assessore Luigi Bertschy - che ci darà tutti gli elementi per avviare un confronto in Consiglio regionale. Questo è l'obiettivo dell'iniziativa. E' un progetto importante per le ricadute sulla comunità. Inutile nascondere l'importanza del settore degli impianti a fune per l'economia valdostana, quest'anno saranno superati i 100 milioni di fatturato. Non si può pensare di fermare progetti con tali ricadute. Il dossier sarà analizzato e studiato, poi si deciderà".