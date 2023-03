Gal Valle d'Aosta, Camillo Rosset nuovo presidente

Camillo Rosset, noto ristoratore e sindaco di Nus, è il nuovo presidente del comitato direttivo del Gal Valle d'Aosta, associazione costituita con lo scopo prioritario di coordinare e attuare la Strategia di sviluppo locale. Dell'organismo fanno parte anche Guido Bertolin, vicepresidente della Chambre valdôtaine, Luigi Fosson, presidente di Adava, Elio Gasco, direttore di Coldiretti Valle d'Aosta, e Edi Henriet, direttore di Arev.

"Ho accettato questo incarico - dichiara Rosset - perché conosco bene le persone, nominate dai diversi enti, che fanno parte del nuovo Comitato direttivo. Credo molto nel lavoro di squadra, fondamentale per il successo dei progetti. Insieme si può".

Presidente e Comitato direttivo rimarranno in carica per i prossimi tre anni e "avranno il compito di guidare l'Associazione in un periodo di transizione, che prevede la chiusura del Psr 2014-2022 e l'avvio della nuova programmazione del Complemento di Sviluppo Rurale (Csr) 2023-2027".