8 marzo: Gribaudo (Pd), "niente donne in giunta Vda"

"Per quel che riguarda la rappresentanza femminile nelle istituzioni il lavoro da fare è enorme. In Valle D'Aosta, per esempio, non vi è nessuna donna in giunta. In diverse Regioni (fra cui il Piemonte) non esiste la doppia preferenza di genere". Lo scrive sul suo profilo Facebook la deputata Pd Chiara Gribaudo, rimarcando l'assenza di donne nella nuova giunta guidata da Renzo Testolin.

"Oggi non mancherà la solita retorica. Ci siamo abituate. L' 8 marzo sono tutti femministi, attenti alla questione, impegnati in prima linea contro le diseguaglianze di genere. La realtà, però, è ben diversa. Dai tempi di Marisa Bellisario, - si legge nel post - la donna cuneese che negli anni sessanta sfidò ogni pregiudizio arrivando ai vertici di Olivetti, non è cambiato molto. Le donne devono ancora sgomitare più degli uomini per avere lo stesso trattamento, lo stesso salario, gli stessi diritti".