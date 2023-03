Università Valle d'Aosta, nuova convenzione per secondo lotto

Mercoledì 8 marzo verrà approvata dalla Giunta la convenzione fra la società Siv e la Regione per il secondo lotto di lavori della nuova sede dell'Università della Valle d'Aosta nell'ex caserma Testafochi. Gli interventi riguardano la risistemazione delle due palazzine Giordana - che dà su piazza della Repubblica - e Beltricco, sul lato opposto. L'iter prevede di riprendere il progetto, realizzare il definitivo e l'esecutivo entro la fine dell'anno. Nel 2024 è previsto l'inizio dei lavori per la palazzina Giordana. I fondi sono regionali e per il secondo lotto sono stati stanziati 16 milioni di euro. Si tratta di una delibera che fa parte del precedente governo e che non poteva però essere approvata in ordinaria amministrazione.