Regione, approvata la nuova articolazione a 21 dipartimenti

(ANSA) - AOSTA, 06 MAR - La giunta regionale guidata da Renzo Testolin ha approvato la nuova articolazione della macro-struttura organizzativa dell'amministrazione regionale ripartita nei rami della presidenza della Regione e degli assessorati Affari europei, Innovazione, Pnrr e politiche nazionali per la montagna; agricoltura e risorse naturali; beni e attività culturali, sistema educativo e politiche per le relazioni intergenerazionali; opere pubbliche, territorio e ambiente; sanità e politiche sociali; sviluppo economico, formazione e lavoro, trasporti e mobilità sostenibile; turismo, sport e commercio, cui fanno riferimento 21 dipartimenti.

"L'approvazione di questa importante delibera - spiega il presidente della Regione, Renzo Testolin - si incardina in un percorso di riforma della macchina amministrativa che questa giunta si è impegnata a compiere. Ad oggi la macrostruttura approvata conferma in linea di massima le linee organizzative sin qui adottate, ma sarà oggetto di rivalutazione nei prossimi mesi alla luce del percorso di riorganizzazione da predisporsi sulla base dello studio coordinato dal professor Giovanni Valotti dell'Università Luigi Bocconi di Milano". (ANSA).