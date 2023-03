Evolvendo, la scelta di La Torre non è un'Opa su FdI

(ANSA) - AOSTA, 06 MAR - "Occorre per l'ennesima volta ricordare che Evolvendo non è un partito politico e come Associazione culturale di pensiero liberal-democratico" non "partecipa e non parteciperà mai, in forma diretta, ad alcuna competizione elettorale". La scelta di Leonardo La Torre di aderire a Fratelli d'Italia è "una iniziativa assunta a titolo personale a cui auguriamo tutto il successo e il bene possibili in quanto non in contrasto con l'articolo 2 dello Statuto dell'Associazione, ma non può essere letta come una Opa (Offerta pubblica di acquisto), ostile o meno, nei confronti di uno dei tanti partiti, ad oggi il più votato, del Centro destra". Lo si legge in una nota di Evolvendo a firma di Bruno Milanesio, referente dell'associazione culturale, Bruno Giordano, consigliere comunale di Aosta nel gruppo Lega, Claudio Restano, consigliere regionale del gruppo misto.

"Al contrario, riteniamo indispensabile lavorare - proseguono - con impegno e dedizione per realizzare una federazione di tutti coloro che si riconoscono nei valori sopra richiamati, rimanendo per contro ognuno dei contraenti 'Maîtres chez soi'".

Inoltre "Evolvendo è stata costituita con atto notarile ben prima che sulla scena politica apparisse circa il 90% delle attuali forze politiche valdostane e che i sottoscritti sono da anni apolidi (privi di qualsivoglia tessera di partito), pur rivendicando con orgoglio un passato e un presente speso nelle Istituzioni regionali e comunali al servizio esclusivo degli interessi della nostra Comunità". (ANSA).