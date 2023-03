Rogo vicino alle piste di Cervinia, intervento vigili del fuoco

(ANSA) - AOSTA, 04 MAR - Un incendio è divampato nella serata di venerdì 3 marzo nella zona di Cime Bianche Laghi, a Cervinia.

Il rogo ha interessato un quadro elettrico all'interno di un capannone utilizzato per mezzi e materiali edili, adiacente alla stazione degli impianti di risalita.

I vigili del fuoco, professionisti e volontari, hanno raggiunto la zona con dei gatti delle nevi. Vista la presenza all'interno del capannone di due grandi cisterne di gasolio, che non sono state lambite dalle fiamme, sono stati inviati sul posto anche un carro fiamma (un automezzo con attrezzatura specifica per incendi come autoprotettori) e un carrello schiuma (un carrello con una cisterna di liquido schiumogeno). (ANSA).