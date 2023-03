Valle d'Aosta sesta nella classifica 'Welfare Italia'

(ANSA) - AOSTA, 03 MAR - Con 72,3 punti su 100, la Valle d'Aosta si conferma al sesto posto tra le regioni italiane per efficacia e capacità di risposta del sistema di welfare nelle classifiche del 'Welfare Italia index 2022'. Si tratta di uno strumento di monitoraggio che prende in considerazione politiche sociali, sanità, previdenza e formazione, realizzato da 'Welfare, Italia', think tank nato su iniziativa di Unipol gruppo con The European House-Ambrosetti.

Fra gli indicatori di spesa, è al secondo posto per percentuale di beneficiari del sussidio di disoccupazione Naspi, al quarto (guadagnandone uno rispetto allo scorso anno) per la spesa media per utente fruitore di asili nido - la Regione spende 10.521 euro in media per bambino frequentante, la media nazionale è di 8.258 euro - e al quinto per la spesa in interventi e servizi sociali pro capite (220 euro contro una media italiana di 152). Con una spesa mensile di 4,2 euro per ogni cittadino (media nazionale di 12,7 euro), la Valle d'Aosta è al 18/a per la spesa in reddito e pensione di cittadinanza.

Riguardo agli indicatori strutturali, la regione è terza sia per il tasso di partecipazione a forme pensionistiche complementari (con il 46,3%, contro una media nazionale del 37,5%), sia per il tasso di dispersione scolastica regionale (con il 13,5%, a fronte di una media italiana del 20,8%).

L'incidenza dei pensionati (15° posto) è di 28,1 ogni 100 abitanti (media italiana del 27,1%). Basso il dato relativo al numero di alloggi popolari a disposizione ogni 100mila abitanti (18/o posto). Infine, la Valle d'Aosta è al sesto posto per lo stato di salute della popolazione e al settima per efficacia, efficienza e appropriatezza dell'offerta sanitaria (era rispettivamente ottava e nona lo scorso anno). (ANSA).