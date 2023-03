Podium è tra le mille aziende europee a più rapida crescita

(ANSA) - AOSTA, 03 MAR - Da 2017 il Financial Time stila una lista delle mille aziende europee in più rapida crescita. Da sei anni Podium advanced technologies entra in questa classifica e "si conferma una delle pochissime aziende a riconfermarsi anno dopo anno. In tutta Europa, infatti, sono solo cinque le aziende con questo primato di cui due italiane", fa sapere la società, con sede a Pont-Saint-Martin, attiva nella realizzazione di auto stradali, da competizione e di batterie ad alta tensione.

Il risultato di quest'anno è calcolato sui dati del triennio 2018-2021 che permettono all'azienda di piazzarsi nella top 30% della classifica. Podium è al sesto posto nel settore automotive con un Cagr (Compound annual growth rate) oltre l'80% e un Absolute growht rate del 509%.

"Podium advanced technologies ha un tasso di crescita costante da sei anni. Dall'inizio della classifica del Financial Times, nel 2017, il nostro Cagr non ha mai segnato un valore inferiore all'80%", commenta l'ad, Francesco Monti. "Abbiamo chiuso l'esercizio 2021 - aggiunge - con oltre 30 milioni di fatturato e il 2022 è stato un anno di svolta con l'avvio del piano di investimenti da 24 milioni nel settore dell'elettrificazione e dello sviluppo dei sistemi a batteria, denominato Tech bat. Il 2023 sarà sicuramente un anno di grande cambiamento e crescita con l'imminente trasferimento nella nuova sede e il massiccio investimento in Ricerca e sviluppo". (ANSA).