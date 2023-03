Acqua non potabile a Pila, scatta obbligo di bollitura

(ANSA) - AOSTA, 03 MAR - Scatta per residenti e turisti l'obbligo di bollitura dell'acqua, destinata a usi domestici e potabili, erogata dagli acquedotti nella località di Pila e nelle frazioni della collina di Gressan. Lo ha disposto stamane con un'ordinanza il sindaco, Michel Martinet, "in via precauzionale a salvaguardia della salute pubblica".

Le ultime analisi - fatte il 27 febbraio da un laboratorio privato veneto e pervenute il 2 marzo - hanno fatto emergere "alcuni valori dei parametri microbiologici non conformi ai limiti stabiliti" dalla normativa. Quindi per abbattere la carica batterica presente nell'acqua è necessaria la bollitura.

"I valori - sottolinea il sindaco - sono fuori dalla norma, non di moltissimo. Ci stiamo già attrezzando per la clorazione".

(ANSA).