Testolin, ora la sfida più grande è il lavoro

"La riforma elettorale è una sfida trasversale" ma "io trovo che la sfida più grande sia quella del lavoro, sicuramente". Occorre "dare risposte in quell'ambito in tutti i sensi, a 360 gradi". Così Renzo Testolin, a margine della sua elezione a presidente della Regione.

Secondo Testolin, dopo la mancata elezione di venerdì scorso, "il problema era trovare una soluzione, ed è stata trovata".

Sull'eventualità che il problema possa riproporsi "sono fiducioso, da quel punto di vista", che non accadrà. "Vedo positivamente" l'idea politica di andare verso la 'réunification' degli autonomisti. Le difficoltà emerse nella prima votazione potrebbero ostacolare questo processo? "Le cose che non ti uccidono ti rafforzano", risponde il neo presidente della Regione.