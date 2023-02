Padovani, scene vergognose che allontanano le persone

"Scene vergognose come quelle di venerdì squalificano tutta la classe politica e allontanano le persone, con il rischio che sia un allontanamento irrimediabile". Così il consigliere regionale Andrea Padovani (Fp-Pd) commenta in un post la mancata elezione di Renzo Testolin a presidente della Regione, venerdì scorso, a causa di due franchi tiratori.

Se rispetto all'ipotesi di di maggioranza autonomista progressista "qualcuno ha idee diverse - scrive Padovani - non si nasconda e lo dica apertamente. Non possiamo permetterci di allontanare ancora di più le persone, non abbiamo più tempo da sprecare in scene come queste". Per il consigliere regionale "quando si forma una maggioranza bisogna definire cosa ci si propone di fare e poi quella che si reputa la squadra migliore per portare avanti quanto ci si propone. In Valle d'Aosta abbiamo il dovere di affrontare alcune grandi questioni, in modo urgente: il lavoro; il contrasto alle disuguaglianze; la casa e le politiche abitative; il contrasto al cambiamento climatico.

Sono questioni urgenti che, a mio avviso, è importante che vengano affrontate in ottica progressista, attraverso una maggioranza autonomista e progressista evitando, come vediamo a livello nazionale, che la lotta alla povertà diventi lotta ai poveri".