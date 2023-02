Comune di Aosta, riapre il Palaindoor

Dal 27 febbraio riapre il Palaindoor "Marco Acerbi" di Aosta, chiuso da due anni causa lavori di adeguamento antincendio e impiego come centro vaccinale anti-Covid. Lo comunica l'amministrazione comunale. A gestire temporaneamente la struttura sarà l'associazione sportiva dilettantistica Assva, già subconcessionaria del Palaindoor in passato. A disposizione degli sportivi ci sono la palestra di arrampicata e la pista di atletica con le aree per i salti, comprensive di spogliatoi e servizi igienici, e cinque campi da tennis (tre coperti e due coperti), anch'essi dotati di spogliatoi e servizi. Nei prossimi giorni verranno approvati dalla Giunta gli orari di apertura del Palaindoor e le tariffe.

"Siamo felici di poter restituire al mondo sportivo - commenta l'assessora allo Sport, Alina Sapinet - quegli spazi, o almeno buona parte di essi, che erano venuti meno due anni fa. Nei prossimi mesi completeremo l'iter per la co-progettazione della futura gestione del complesso, ma ci sembrava comunque indispensabile per la comunità garantire quanto prima possibile, anche attraverso una conduzione provvisoria, la disponibilità della parte dell'impianto già a resa a norma".