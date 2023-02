Gimbe, Valle d'Aosta 14/a regione per cure essenziali nel 2020

In Valle d'Aosta nel 2020, primo anno della pandemia da Covid-19, il punteggio totale degli adempimenti della Regione ai Livelli essenziali di assistenza (Lea), ovvero le prestazioni che il servizio sanitario nazionale eroga gratuitamente o tramite il pagamento di un ticket, è di 190,4 (punteggio max 300).

Secondo l'analisi Gimbe "la Valle d'Aosta si posiziona 14/a tra le regioni e province autonome ed è risultata inadempiente secondo il Nuovo sistema di garanzia (Nsg) perché ha registrato un punteggio insufficiente nell'area distrettuale (56,58 su 60) e nell'area ospedaliera (59,71 su 60)".

In dettaglio, "dalla valutazione dei 22 indicatori del Nuovo sistema di garanzia (Nsg), suddivisi in tre aree (prevenzione collettiva e sanità pubblica, assistenza distrettuale ed assistenza ospedaliera), la Regione si colloca: 10/a per l'area della prevenzione; 19/a per l'area distrettuale; 16/a per l'area ospedaliera".

Fondazione Gimbe ha svolto una nuova analisi relativa al monitoraggio dei Lea attraverso il Nuovo sistema di garanzia, i cui dati già pubblicati dal ministero della Salute evidenziano che solo 11 regioni risultano adempienti nel 2020.