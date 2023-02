Mondiali biathlon, impresa Italia: oro nella staffetta donne

Le italiane del biathlon fanno la storia ai Mondiali di Oberhof conquistando, per la prima volta, il titolo iridato nella staffetta femminile. Samuela Comola, Dorothea Wierer, Hannah Auchenataller e Lisa Vittozzi, quest'ultima assoluta protagonista della spedizione azzurra in Germania: "Sono veramente contenta - le sue parole a fine gara -, questa vittoria è entrata nella storia. Abbiamo fatto una gara perfetta, condotta sin dall'inizio. Personalmente penso di averla gestita molto bene, volevo assolutamente prendermi questa vittoria. Ci siamo riuscite e mi fa vedere quanto abbiamo lavorato bene come squadra". Quella del quartetto italiano è una prova di superiorità impressionante di tutte le atlete schierate. L'Italia chiude con il tempo di 1h14'39″7 con sole due ricariche utilizzate e con un vantaggio di 24″7 rispetto alla Germania, costretta ad utilizzare 6 ricariche, e di 55″7 rispetto alla Svezia, con 2 penalità e 11 ricariche. Gran lancio di Comola che ha trovato la completa maturità in questo Mondiale, e ancora una volta non ha sbagliato al tiro consegnando il testimone in quarta posizione a 5″7 dalla svedese Persson, preceduta anche da Repubblica Ceca e Norvegia. Wierer mette al solito tutta la sua classe in pista e con una sola ricarica al quarto poligono si porta al comando con 21″4 di vantaggio sulla Francia e 42″8 sulla Germania. Hannah Auchentaller, in terza frazione, tiene la posizione nei confronti di Germania, Francia e Repubblica Ceca. Al sesto poligono l'azzurra una ricarica, Schneider due mentre si risolleva Elvira Oeberg ripartendo al terzo posto. Parte Vittozzi con 5″6 di vantaggio su Denise Herrmann e 38″2 su Hannah Oeberg. Si profila un duello fra l'azzurra e la tedesca. Velocissima e precisa Lisa al primo poligono, un po' più lenta la tedesca, ma il duello prosegue. Più staccata la Svezia. E una monumentale Vittozzi chiude la partita all'ultima sessione di tiro in piedi, quando è implacabile, fredda e determinata a portare in Italia il titolo della staffetta. Crolla Herrmann che perde la concentrazione e deve usare una ricarica, perdendo una trentina di secondi che saranno fatali alle tedesche. Domani le ultime gare che chiudono la competizione iridata: per le mass start hanno guadagnato il diritto di gareggiare Tommaso Giacomel, Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer e Samuela Comola.