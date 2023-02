Siccità, a Pontey è diminuita la portata di acqua delle sorgenti

A Pontey si fa sentire "il perdurare e l'ulteriore aggravamento della siccità, che ha contribuito a una diminuzione delle portate di acqua potabile delle sorgenti dell'acquedotto comunale". Con l'obiettivo - si legge in un avviso del Comune - di "permettere il regolare consumo di acqua per uso domestico a tutte le famiglie e alle attività" e di garantire "una sufficiente e immediata portata di acqua da utilizzare in caso di incendi", si "procederà a un attento e costante controllo dell'utilizzo dell'acqua su tutto il territorio comunale, con la riduzione delle portate o di chiusure temporanee dei fontanili".

L'amministrazione comunale segnala che per legge è "assolutamente vietata da parte di terzi la manomissione delle valvole regolatrici che regolano la portata di acqua di tutti i fontanili presenti sul territorio comunale. Gli unici autorizzati sono i responsabili comunali addetti all'acquedotto". Quindi "al fine di evitare sanzioni o denunce si raccomanda alla popolazione di rispettare rigorosamente tutte le disposizioni impartite".