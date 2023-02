Associazione Alpini, donati 20mila euro a Onlus Casa di sabbia

(ANSA) - AOSTA, 17 FEB - Ventimila euro netti raccolti durante il Marché vert noel di Aosta dall'Associazione nazionale alpini e distribuiti nel solco della solidarietà. Dal 18 novembre dello scorso anno sino all'Epifania, nella nuova collocazione di piazza Roncas, decine e decine di alpini e 'aggregati' - per un totale di 150 persone - si sono alternati alla buvette per distribuire vino caldo e succo di mela in cambio di una libera offerta ai frequentatori del mercatino di Natale. I fondi sono stati donati alla Onlus Casa di sabbia, nata nel 2017 a sostegno delle famiglie con bambini affetti da malattie rare.

Il presidente della sezione valdostana dell'Ana, Carlo Bionaz , durante la consegna dell'assegno - nel salone ducale del municipio di Aosta - ai rappresentanti della Onlus, ha elogiato il lavoro degli alpini e dei volontari: "Dopo il suggestivo palcoscenico del Teatro romano i mercatini di Natale hanno cambiato sede e il nostro chalet, per un certo verso, era un po' defilato rispetto al cuore della rassegna. Però il risultato è stato ugualmente brillante, la gente ha apprezzato e condiviso la destinazione delle loro offerte e siamo ancora una volta felici di poter consegnare un assegno generoso ad una associazione i cui fini sono altamente sensibili e preziosi".

L'assessora comunale di Aosta alla promozione turistica, Alina Sapinet, ha aggiunto: "Gli alpini sono una parte fondamentale del tessuto sociale della città, iniziative importanti come questa, senza il loro apporto non otterrebbero le stesse dimensioni". Quasi 60 damigiane di vino e oltre 900 litri di succo di mela sono stati distribuiti durante tutta la durata dei mercatini e nello chalet. (ANSA).