Sviluppo comunità montane, Valle d'Aosta approva progetto Vie

La Giunta regionale della Valle d'Aosta ha approvato la partecipazione al progetto "Vie - Nuove Vie per la vita in montagna" nell'ambito del programma Interreg VI-A Francia-Italia Alcotra 2021-2027.

"L'obiettivo - evidenzia l'assessore Carlo Marzi - è di rafforzare lo sviluppo delle comunità montane e rurali sfruttando i vantaggi offerti dalla digitalizzazione, rendendo maggiormente attrattive le località con una forte caratterizzazione naturalistica e culturale che rappresentano un atout e una ricchezza della nostra regione anche attraverso nuove modalità di lavoro. L'intento è di coniugare le possibilità di lavorare a distanza, ad esempio nelle modalità di Smart-working, con l'opportunità di vivere al meglio il territorio, favorendo le condizioni per mantenere ospitalità e insediamenti di medio e lungo periodo delle persone che utilizzano i servizi digitali". "In quest'ottica - aggiunge - si rende fondamentale promuovere la messa in rete degli attori economici del territorio, facilitare l'accesso ai servizi pubblici e le interazioni tra pubblica amministrazione, imprese e cittadini, in particolare nelle aree alpine a più bassa densità di popolazione in un'ottica inclusiva attenta ad anziani, persone in cerca di lavoro, persone con disabilità e a generale rischio di esclusione". L'investimento della Regione ammonta a 2 milioni di euro.