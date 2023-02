Pd, disponibili ma c'è problema rappresentatività

"Abbiamo dato la nostra disponibilità ma ci interessa anche vedere il programma, la prospettiva per il 2025, un equilibrio rispetto alla rappresentatività. Questo è un mandato esplorativo, verificheremo tutti gli aspetti nei prossimi giorni per la ricomposizione di una maggioranza. In questa vicenda c'è un problema di rappresentatività che è una questione di dignità politica, noi rappresentiamo una fetta di comunità che ha diritto di essere rappresentata. Siamo il secondo gruppo in maggioranza e rivendichiamo delle cose giuste". Lo ha detto Luca Tonino, segretario regionale del Partito Democratico, al termine di una riunione con Union valdotaine e Alliance valdotaine-VdaUnie in merito all'indicazione di Renzo Testolin quale presidente della Regione incaricato.