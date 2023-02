Investiti ad Aosta, automobilista indagato per lesioni stradali

(ANSA) - AOSTA, 14 FEB - E' indagato per lesioni personali stradali dalla procura di Aosta l'automobilista aostano di 74 anni che domenica 12 febbraio ha investito due pedoni che passeggiavano insieme a un cane nel capoluogo regionale, in via Carducci.

Il più grave tra i due è un aostano di 42 anni, ricoverato in prognosi riservata nel reparto di rianimazione dell'ospedale Parini. Meno preoccupanti le condizioni dell'altro uomo, un 64enne.

In base a una prima ricostruzione, l'automobilista ha invaso la corsia opposta e poi ha colpito i due pedoni e il cane, che si trovavano a bordo strada. L'uomo alla guida ha perso il controllo del veicolo per cause da accertare: al momento si ipotizza un colpo di sonno o una distrazione. Sul posto è intervenuta la squadra Volante della questura di Aosta. Il fascicolo è affidato al pm Giovanni Roteglia. (ANSA).