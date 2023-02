Turismo, a dicembre mai così tanti arrivi in Valle d'Aosta

E' stato un dicembre 2022 da record per il turismo in Valle d'Aosta. Il numero di arrivi nell'ultimo mese dell'anno, 113.813, è il più alto almeno dal 2005, da quando cioè sono disponibili le serie storiche diffuse dall'assessorato regionale al Turismo. E' stato infatti superato, seppur di poco, il precedente primato (113.217) che risaliva al dicembre 2018, che però detiene ancora il record di presenze (314.388). Nel dicembre scorso si sono infatti contate 310.278 notti trascorse, miglior dato dopo la pandemia e in linea con il periodo pre-Covid (nel dicembre 2019 furono 313.027).

Guardando ai singoli comprensori turistici in termini di presenze, la parte del leone l'hanno fatta quello del Monte Bianco (56.691 di italiani e 24.803 di stranieri) e quello del Monte Cervino (rispettivamente 32.980 e 47.220).