Cade sulle piste da sci a Valtournenche, grave 29enne

(ANSA) - AOSTA, 11 FEB - Uno sciatore piemontese di 29 anni è rimasto gravemente ferito a seguito di un incidente avvenuto stamane sulle piste di Valtournenche. Il giovane è caduto riportando diversi traumi, probabilmente anche alla testa, e ha perso subito coscienza. E' stato soccorso e portato in elicottero all'ospedale Parini di Aosta, dove è ricoverato in terapia intensiva in attesa di accertamenti. I soccorritori hanno appurato che si è trattato di una caduta autonoma grazie anche alle testimonianze di chi assistito alla scena.

Al momento dell'incidente, l'elicottero con a bordo i tecnici del Soccorso alpino valdostano e il personale del 118 si trovava già in zona per un altro intervento, di gravità inferiore, e quindi è potuto intervenire quasi nell'immediatezza dei fatti.

