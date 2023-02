Stella alpina, priorità a progetto politico

"Siamo disponibili a partecipare col nostro rappresentante alla composizione della Giunta, ma questo non rappresenta per noi una nostra condizione per stare al tavolo; la priorità assoluta è il progetto politico autonomista-progressista. Ora ci aspettiamo di procedere speditamente condividendo temi e contenuti con le altre forze politiche". E' quanto dichiara la presidente di Stella Alpina, Luisa Trione, al termine delle consultazioni per superare la crisi in Regione. "Il nostro Movimento - ha aggiunto - ha ribadito l'adesione al progetto autonomista progressista al quale partecipa fin da inizio legislatura; adesione peraltro confermata celebrando il nostro Congresso a fine novembre e concretizzata lavorando nel Governo con impegno e competenza.

Per questo motivo l'apertura a Pour l'Autonomie anche da noi è vista con favore e non solo da adesso".