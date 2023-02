Dissesto idrogeologico, 5,3 mln a Vda per quattro interventi

Sono stati destinati "5,3 milioni di euro alla Valle d'Aosta contro il dissesto idrogeologico. Anche qui interveniamo robustamente per la messa in sicurezza dei territori che necessitano di azioni rapide". Lo annuncia il viceministro all'Ambiente e sicurezza energetica Vannia Gava. Il decreto ministeriale sarà firmato nelle prossime ore: 5.300.988,65 euro la dote finanziaria complessiva assegnata alla regione per quattro interventi di mitigazione del rischio idrogeologico ,valutati "urgenti e prioritari".

Le opere riguarderanno i territori dei comuni di Cogne, Emarese, Gressoney-Saint-Jean e Valpelline. "Abbiamo chiara la mappa delle fragilità del nostro Paese - dichiara il viceministro - ed è nostro dovere agire con la massima celerità a protezione di questa meravigliosa regione e delle nostre comunità". L'attuazione del cronoprogramma è ora affidata al presidente della Regione, in qualità di commissario di governo per il contrasto del dissesto idrogeologico.