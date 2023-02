Tra arte e moda, torna "Courmayeur Design Week-end"

E' giunta alla terza edizione la "Courmayeur Design Week-end", manifestazione "ideata per promuovere la cultura del design nei paesi italiani attraverso l'interazione tra aziende, progettisti e territori". La rassegna si svolgerà dal 9 al 12 febbraio nella località turistica valdostana.

Numerose le novità della prossima edizione, intitolata "verso(la)meta" e dedicata al rapporto tra mondo reale e virtuale: i cinque allestimenti firmati da importanti studi di architettura nazionali; l'esposizione di oggetti di design nelle vetrine delle boutique del centro a cura di Giulio Cappellini e Ilaria Marelli; la mostra fotografica 'Il rigore dello sguardo' con opere di Fondazione 3M al Museo Duca degli Abruzzi; il Main Keynote Speech dell'architetto Piero Lissoni in vetta a SkyWay Monte Bianco venerdì 10 febbraio; i tre talk tra architettura, arte e design, condotti dal giornalista Giorgio Tartaro; la preview di una nuova iniziativa, 'Alps Made', dedicato alla creatività alpina; progetti in realtà aumentata sulle piste, sviluppati in colorazione con Design Open Spaces; e l'edizione 2023 di skiCad, gara di sci per architetti e designer che quest'anno arriva alla 23/a edizione.