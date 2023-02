Rollandin, abbiamo trovato disponibilità in Uv e Av-VdaUnie

"L'incontro di oggi aveva il significato di mettere in sintonia quello che è stato fino a ieri, ognuno con la propria disponibilità. Noi abbiamo chiarito che vogliamo capire fin da domani che cosa si fa, con che termini e con quali sistemi. C'è questa disponibilità, quindi ci saranno nuove situazioni che possano permetterci" di capire "come si lavora, con che termini e con quali successi". Così Augusto Rollandin al termine dell'incontro con le commissioni politiche di Uv e Av-Vda Unie, il primo dopo il mandato del Conseil fédéral unionista di allargare al suo movimento per tentare di risolvere la crisi in Regione.

Riguardo alla possibilità di andare al voto "noi non abbiamo parlato - ha detto Rollandin - di questo sistema estremo. E' chiaro che come era adesso, ognuno andava per i fatti suoi.

Riteniamo che non sia corretto mantenere questa situazione ma provare a trovare una possibilità, un risultato che in poco tempo abbia i suoi segnali".