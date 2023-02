Mondiali di biathlon, Bionaz d'argento nella staffetta mista

Cominciano con una medaglia d'argento i Mondiali di biathlon di Oberhof dell'Italia. Nella gara d'esordio, la staffetta mista, il quartetto azzurro composto Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Didier Bionaz e Tommaso Giacomel ha conquisto la medaglia d'argento. L'oro è andato alla Norvegia, medaglie di bronzo per la Francia.

Ottima prestazione al tiro per l'Italia (solo sei ricariche), che ha chiuso in testa la frazione femminile grazie alle performance di Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer. Fondamentale anche il contributo di Didier Bionaz che è riuscito a mantenere il suo team nel gruppo di testa. Decisiva, infine, la prova di Tommaso Giacomel che è stato protagonista di un testa a testa finale con il campione norvegese Johannes Thingnes Boe.