Rifiuti: Aosta, entro inizio 2024 passaggio da tassa a tariffa

"Entro l'inizio del 2024" ad Aosta avverrà "un passaggio epocale" nella raccolta dei rifiuti, "con il passaggio da tassa a tariffa" che "almeno in un primo momento si baserà sul conferimento dell'indifferenziato". Lo ha annunciato Jean-Louis Quendoz illustrando le novità del servizio che la sua ditta si è aggiudicata nel capoluogo valdostano per i prossimi sei anni con possibile proroga di altri due. "Ogni utente pagherà esattamente il sacrificio che chiede al Comune e alla società per erogare un servizio di qualità". Il tutto sarà possibile grazie a una piattaforma informatica che consentirà anche di "gestire i conferimenti degli oltre 700 condomini della città. I contenitori per la raccolta indifferenziata saranno apribili solo con la propria ecotessera". In questo modo si potrà "controllare e tariffare ogni utenza a livello condominiale". Inoltre "l'app collegata alla piattaforma consentirà entro l'anno agli utenti di avere contezza del conferimento dei propri rifiuti indifferenziati". In collina "in aggiunta al 'porta a porta' saranno introdotti quattro ptr", i punti tecnologici di raccolta, che come quelli presenti nel resto della città saranno accessibili, oltre che con tessera magnetica, "anche tramite app". Secondo Quendoz, "in collaborazione con l'ufficio tributi, siamo pronti per la sfida".

Parallelamente "tutti gli automezzi per la raccolta dei rifiuti saranno dotati di un sistema di tracciabilità del contenitore, pesatura a bordo, per campagne di monitoraggio quantitative e qualititative" da svolgere in base alle diverse zone della città.