Sci: Brignone vince combinata, suo primo oro ai Mondiali

E' azzurro il primo oro ai Mondiali di sci alpino, e lo ha vinto Federica Brignone. La sciatrice italiana e' prima nella gara di combinata a Meribel, davanti alla svizzera Wendy Haldener, argento, e all'austriaca Ricarda Haaser, bronzo. Fuori gara all'ultima porta Mikaela Shiffrin, che inseguiva con un ritardo di 96/100 dopo il SuperG la Brignone, dominatrice della prima gara, e stava recuperando nella seconda, lo slalom speciale. Nono posto per l'altra italiana, Elena Curtoni.

"Cominciare i Mondiali così è il top. Ora non mi diranno più 'nel tuo palmares manca una medaglia d'oro', ma soprattutto sono molto soddisfatta della mia performance. Anche per questo mi sono commossa e non mi capita spesso..." ha detto Federica Brignone nel parterre, aggiungendo: "Nelle altre edizioni non ero mai al meglio, ora invece mi sento al 100%. Ero carica e sono riuscita a fare quello che speravo. Oggi mi ero ripromessa di tirare fuori la slalomista che è in me e ci sono riuscita".