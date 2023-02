Martedì a Saint-Vincent il funerale di Victor Vicquéry

(ANSA) - AOSTA, 06 FEB - Sarà celebrato domani, martedì 7 febbraio, alle ore 15 presso la chiesa parrocchiale di Saint-Vincent da don Lorenzo Sacchi il funerale di Victor Vicquéry, il docente di 44 anni morto cadendo in bicicletta venerdì scorso. Questa sera, alle 19,30, si terrà la recita del rosario.

Sommelier Ais, Vicquéry era da oltre 12 anni uno stimato docente della Scuola alberghiera della Valle d'Aosta, a Chatillon.

L'incidente, autonomo, è avvenuto verso le ore 22 di venerdì scorso in frazione Cillian, a Saint-Vincent. In base a una prima ricostruzione, Vicquéry ha perso il controllo della bicicletta in un tratto di strada dove è presente un dosso artificiale.

Sbalzato a terra, è morto sul colpo. In quel momento stava rientrando da una cena fatta insieme ad amici. Sono stati alcuni di loro, che invece si stavano spostando in auto, a dare l'allarme. I rilievi sono stati affidati ai carabinieri, giunti sul posto dopo che i sanitari arrivati in ambulanza hanno constatato il decesso. (ANSA).