Ambiente, al via studio su bacini acqua in Valle d'Aosta

La Giunta regionale ha dato il via al progetto "Becca - Bacini Ecologicamente sostenibili e sicuri.

L'iniziativa rientra nell'ambito del bando "Nuove sfide" Alcotra 2021-2027.

"Si tratta della prima iniziativa di studio e ricerca - spiega l'assessore Carlo Marzi: - diretta alla mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici sulla popolazione dell'arco alpino e sull'economia montana, anche attraverso l'individuazione di porzioni di territorio più adeguate ad ospitare bacini per le raccolta della risorsa idrica di piccole e medie dimensioni". Il progetto - che ha un costo di circa 2 milioni di euro, di cui 434.475 euro in capo alla Regione - non prevede la realizzazione di interventi ma di indagare sulle migliori tecniche da proporre ai portatori di interesse per supportare sia progetti di adeguamento di bacini esistenti che di realizzazioni di nuove opere.

"Le attività di studio e di individuazione di metodologie comuni al territorio dell'arco alpino - si legge in una nota - si svilupperanno ricercando approcci innovativi per la concezione e gestione in sicurezza dei bacini transfrontalieri, nell'ottica di garantire un elevato grado di sicurezza rispetto ai rischi naturali, con particolare riguardo agli aspetti ambientali e di sicurezza idraulica dei territori".