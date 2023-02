Morto Victor Vicquéry, cordoglio della giunta regionale

(ANSA) - AOSTA, 04 FEB - "Victor è stato un insegnante stimatissimo dagli alunni, dai genitori e dai colleghi un vulcano di idee, attivissimo nel proporre e realizzare iniziative ed esperienze formative per i suoi allievi, un vero e proprio punto di riferimento di tutto il settore". Così ricordano Victor Vicquéry, morto la sera di venerdì 3 febbraio dopo una caduta in bicicletta, il presidente della Regione, Luigi Bertschy, e gli assessori ai Beni culturali, turismo, sport e commercio Jean-Pierre Guichardaz e all'Istruzione, università, politiche giovanili, affari europei e partecipate, Luciano Caveri. In una nota esprimono, "anche a nome della giunta regionale, cordoglio per l'improvvisa scomparsa dell'insegnante della Fondazione turistica Vda". (ANSA).