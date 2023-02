Sci di fondo: Cdm; Pellegrino terzo nella Sprint a Dobbiaco

Federico Pellegrino mette la sua zampata di classe anche nella sprint skating di Dobbiaco e riesce ad agguantare il terzo posto alle spalle della coppia norvegese Johannes Kleabo (primo) e Haavard Taugboel (secondo).

Pellegrino ha superato in controllo quarti e semifinale, per giocare tutte le sue chances nella finalissima, condotta - diversamente dal solito - con sprint lanciato dal fondo del gruppo. Il 32enne poliziotto valdostano si è fatto infatti vedere un paio di volte davanti agli avversari, ma poi ha scelto di battezzare Klaebo che rimaneva al centro del gruppo.

Pellegrino si è fatto quindi superare per rilanciare la sua veemente azione sull'ultima salita e sulla discesa che porta al breve rettifilo conclusivo. I due norvegesi si sono messi davanti, ma l'azzurro ha ben rintuzzato l'attacco del terzo norvegese, Erik Valnes, che si è dovuto accontentare del quarto posto.

Pellegrino mette così a segno il quarto podio stagionale nelle sprint, l'ottavo complessivo in questa annata sontuosa. Con questo podio, Pellegrino consolida il terzo posto nella classifica generale con 1.178 punti, alle spalle di Klaebo a quota 1.706 e di Goldberg a 1.584.

Gara discreta per Michael Hellweger, al quale è mancato solo lo spunto finale per riuscire a superare i quarti di finale.

Doppietta svedese nella gara femminile con la vittoria di Jonna Sundling, davanti alla compagna di squadra Maja Dahlqvist.

Terzo posto per Jessie Diggins. Federica Sanfilippo entra nella fase finale, ma si ferma ai quarti con il 25/o posto assoluto.