Machet, avvieremo dialogo con Pour l'Autonomie

"Da domani iniziano le consultazioni, prioritariamente con l'attuale maggioranza allargata all'area autonomista. Avvieremo dialogo anche con Pour l'Autonomie. In questa fase non ci sarà un dialogo con il centrodestra ma nel caso in cui le consultazioni non andassero a buon fine si tornerà al Conseil fédéral e si deciderà cosa fare". Lo ha detto la presidente dell'Union valdotaine, Cristina Machet, al termine della riunione del Conseil fédéral "molto partecipata". "L'Union valdotaine, per quanto in difficoltà, ha riempito una sala - ha aggiunto - e fatto tre ore di dibattito, è del tutto considerevole".