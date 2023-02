Nel 2022 quasi 100.000 chiamate di soccorso al 112 di Aosta

Nell'anno 2022 il totale delle chiamate di soccorso giunte al 112 (Numero Unico di Emergenza) di Aosta sono state 97.793, delle quali quasi 30.000 sono state archiviate in quanto "chiamate improprie" e non inoltrate alle centrali operative competenti. Il dato è stato fornito in occasione della Giornata europea del Numero Unico di Emergenza, in programma l'11 febbraio.

Sempre nel 2022 le chiamate di soccorso giunte esclusivamente dal territorio della Valle d'Aosta sono state 73.834, delle quali 54.740 sono state suddivise e indirizzate alle centrali competenti: 8.857 alla Pubblica sicurezza (Polizia e Carabinieri), 42.759 al Soccorso sanitario e 3.124 al Soccorso tecnico urgente (Vigili del Fuoco). Le richieste archiviate come "chiamate improprie" provenienti dal territorio valdostano sono state 19.347, rappresentando quindi circa il 26% delle chiamate.

"Questa funzione di 'filtro' esercitata dagli operatori del 112 - è spiegato in una nota - consente di liberare gli operatori delle Centrali operative di secondo livello valdostane da telefonate che non richiedono interventi reali, permettendo quindi una migliore risposta qualitativa alle richieste di intervento effettivo".