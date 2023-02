Diffamazione su morte Gex, Cassazione rinvia su pena

(ANSA) - AOSTA, 02 FEB - La quinta sezione della Corte di Cassazione ha rinviato alla Corte d'Appello di Milano - per la rideterminazione della pena - il procedimento per diffamazione a carico di Igino Melotti, di 82 anni, residente a Morgex, accusato di aver offeso la reputazione dell'ex procuratore capo di Mondovì, Maurizio Picozzi, e dell'ex politico valdostano Bruno Milanesio. In secondo grado era stato condannato a nove mesi con la condizionale.

La Corte ha prosciolto Melotti per la diffamazione del magistrato a causa di un'irregolarità nella presentazione della querela e ha confermato il risarcimento di 30.000 euro a favore di Milanesio, che passa in giudicato. In Appello erano state inoltre disposte la confisca e la distruzione delle copie in commercio del libro "Corrado Gex fu ucciso", dedicato all'incidente aereo in cui perse la vita il deputato valdostano nel 1966: proprio all'interno del volume sono presenti delle frasi considerate diffamatorie dai magistrati milanesi. (ANSA).