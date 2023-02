Regione: verso incarico a Renzo Testolin, "ancora nessuna decisione"

L'Union valdotaine proporrà di incaricare Renzo Testolin per la formazione di un nuovo Governo regionale dopo le dimissioni di Erik Lavevaz. I contatti sono in corso ormai da alcuni giorni e - salvo imprevisti delle ultime ore - verranno formalizzati giovedì sera durante il Conseil fédéral del movimento. "Non c'è alcun fondamento nella notizia di un incarico assegnatomi dai vertici dell'Union valdotaine - precisa Testolin - che ancora devono riunirsi e assumere una decisione. Considerando la confusione e la complessità del periodo, penso sia inopportuno fare passi avanti improvvidi nell'ipotizzare qualsiasi scenario non ancora definito". Complessità che è data dalla difficoltà nel formare una maggioranza stabile in poco più di 50 giorni evitando così il "rischio" di tornare alle urne. In caso di una sua rinuncia è stata avanzata anche l'ipotesi di affidare l'incarico a Davide Sapinet.

Il 'parlamentino' unionista sarà anche chiamato ad approvare un documento del Comité fédéral nel quale si chiede se proseguire con l'alleanza con i progressisti oppure se stringere un accordo con la Lega: è' probabile, però, che questo punto sia stralciato e che la decisione venga presa in un secondo momento.

Grande agitazione anche sul fronte del centro-destra dove la Lega sta provando di ricompattare l'area dopo le recenti prese di posizione di Fratelli d'Italia e Forza Italia su una eventuale alleanza con gli autonomisti. Gli ultimi confronti sono stati particolarmente tesi e ora si cerca di trovare un punto in comune per evitare di far saltare la coalizione.