Valanga in Svizzera, trovati morti due dispersi da sei giorni

I corpi di due uomini dispersi dal 25 gennaio scorso sulle alpi svizzere sono stati ritrovati stamane dalla polizia del canton Vallese. La scoperta è avvenuta durante le ricerche su una valanga di circa un chilometro che si era staccata a quota 2.100 metri sulle alture di Fully, poco sotto il sentiero L'Erié-Sorniot.

Le vittime sono due uomini di 42 anni, un cittadino francese domiciliato nel canton di Vaud e un belga che vive nel Vallese.

Già nei giorni scorsi alcuni "elementi concreti" avevano portato i soccorritori a concentrarsi sulla slavina, facendo ritenere molto probabile che i due uomini ne fossero stati travolti. Come da prassi, la magistratura svizzera ha aperto un fascicolo per far luce sull'accaduto.