Internet, Valle d'Aosta terza regione per domini italiani nel 2022

Sono il Trentino-Alto Adige, la Lombardia e la Valle d'Aosta le regioni in testa all'Italia digitale nel 2022: a evidenziarlo, uno studio del Registro .it, organo tecnico dell'Istituto di informatica e telematica del Cnr e anagrafe dei domini a targa italiana che, ogni anno, calcola l'indice della diffusione di Internet nel Paese sulla base del tasso di penetrazione per ogni regione e provincia, ovvero quanti domini .it vengono registrati ogni 10mila abitanti.

La rilevazione, infatti, mette in evidenza che sono le regioni del Centro-Nord ad avere il tasso di penetrazione più alto all'interno del Paese, con in testa il Trentino-Alto Adige, la Lombardia e la Valle d'Aosta; più giù invece le regioni del Sud e delle Isole, con in coda la Basilicata, la Sicilia e la Calabria.

Nel complesso, la ricerca del Registro mette in luce "un anno di stasi fisiologica per il web italiano, inevitabile dopo il boom di nuove registrazioni avvenuto in seguito alla pandemia, ma anche un grande potenziale di crescita e di sviluppo per il futuro".