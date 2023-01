Vertici Fondazione Comunitaria Vda ricevuti da Papa Francesco

Una delegazione della Fondazione Comunitaria della Valle d'Aosta è stata ricevuta in Vaticano da Papa Francesco. Ne facevano parte il Presidente Pietro Passerin d'Entrèves, il Segretario generale Patrik Vesan e il Presidente onorario Luigino Vallet. L'udienza privata era stata richiesta da Stefania Mancini, Presidente di Assifero, associazione italiana delle fondazioni ed enti filantropici.

"L'incontro con Sua Santità Papa Francesco - ha commentatoPietro Passerin d'Entrèves - è stato un momento particolarmente emozionante e un bel riconoscimento per quanto la nostra Fondazione fa e per tutti coloro che operano al suo interno".

"Papa Francesco - ha aggiunto Patrik Vesan - ci ha ricordato tre valori importanti che devono rimanere al centro del nostro operato: la promozione del bene integrale della persona, l'ascolto delle comunità locali e la vicinanza agli ultimi. Come consigliere nazionale di Assifero, l'incontro è stato un momento molto importante che avvalora lo sforzo quotidiano svolto dalle fondazioni e dagli enti filantropici per fornire risposte che siano rispettose delle condizioni in cui vertono le persone e per richiamare l'attenzione delle istituzioni pubbliche, affinché prendano in carica i bisogni delle persone con un'attenzione e una prospettiva inclusiva e concreta".

"Desideravamo fortemente incontrare il Santo Padre per poter continuare ad essere incoraggiati a volgere il nostro sguardo e il nostro cammino, ai prossimi anni, con forza e coraggio - ha concluso Luigino Vallet - perché la speranza sia fattiva; la responsabilità possa condurre i nostri passi, e vi sia sempre la volontà di adoperarsi per un mondo che rispetti l'essere umano e la sua dignità".