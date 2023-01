Rubano furgone di un artigiano e vanno al bar

I carabinieri della Compagnia di Aosta sono al lavoro per identificare gli autori del furto di un furgone subito da un espositore della Fiera di Sant'Orso. I fatti sono avvenuti stamane, in via Gramsci, in centro ad Aosta.

In base a una prima ricostruzione due uomini sono saliti a bordo di un Piaggio Porter lasciato aperto, lo hanno messo in moto - da stabilire se le chiavi fossero già all'interno - e hanno raggiunto un bar. Il veicolo è poi stato trovato nelle vicinanze del locale. In base a quanto previsto dalla riforma Cartabia, per procedere nei loro confronti occorre la querela del proprietario del furgoncino.