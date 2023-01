Sci velocità: Cdm, Simone Origone vince prima tappa a Vars

Simone Origone ricomincia la Coppa del mondo di sci velocità da dove aveva terminato. Il 42enne di Champoluc, supercampione del chilometro lanciato, si è aggiudicato gara-1 sulla pista francese di Vars. Origone ha raggiunto in finale i 216,780 km/h, con i quali ha preceduto lo svizzero Jonathan Moret, fermatosi a 215,280 km/h, e il francese Bastien Montes, terzo con 212,570 km/h. In crescita anche Ivan Origone, salito fino al quarto posto nella quinta e decisiva run con 208,780 km/h.

Simone aggiorna in questo modo il suo curriculum fatto di 54 trionfi sul circuito maggiore e 107 podi complessivi. La caccia alla quattordicesima sfera di cristallo si apre nel migliore dei modi. Nella top-15 di giornata, altri due azzurri: Samuele Capello è dodicesimo con 197,690 km/h e Antonio Renaldo tredicesimo con 197,270 km/h.

Secondo posto sul filo invece per Valentina Greggio nella gara femminile. L'ossolana, imbattuta da otto gare, sembrava avviata verso un nuovo successo, ma in finale una breve pausa a causa delle instabili condizioni del vento proprio quando era il suo turno l'ha penalizzata, tanto da non riuscire a rimanere davanti alla svedese Britta Backlund, nel frattempo già scesa e autrice di 206,940 km/h contro i 204,200 km/h di Greggio, mentre la padrona di casa Clea Martinez ha concluso terza con 196,120 km/h. Domenica 29 gennaio è in programma il secondo appuntamento sulla pista francese.