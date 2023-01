FdI, Lega subalterna a Uv? Senza noi cdx in Vda non esiste

"Sia chiaro a tutti che senza la condivisione e il coinvolgimento di Fratelli d'Italia - che oggi pur non essendo in Consiglio regionale governa la Nazione con il doppio dei ministri degli altri messi insieme e rappresenta il quadruplo del consenso di chi vuol far credere di essere e avere quello che non ha più - non si può parlare di centrodestra in Valle D'Aosta". Così Fratelli d'Italia Valle d'Aosta dopo "le ultime dichiarazioni del segretario della Lega valdostana", dalle quali è emerso come "il vero obiettivo fosse quello di 'finire il lavoro', cioè di accasarsi anche da subalterni su poltrone più comode e più remunerate, insieme proprio a coloro che agli elettori di centrodestra venivano presentati come un sistema perverso da combattere".

Secondo FdI Vda, "i quesiti presentati dall'Uv al proprio Conseil fédéral per decidere (unilateralmente, bontà loro dopo tutti i loro fallimenti) se andare con il centrosinistra (orgoglio e tradizione) o con il centrodestra (Lega sotto mentite spoglie presentata come un male necessario) dovrebbe indurre una risposta preventiva dettata da un minimo di orgoglio non negoziabile con la fame di potere".

Tuttavia, "senza una riforma elettorale che garantisca stabilità così come nelle altre regioni", "pur sapendo di avere i sondaggi favorevoli noi non siamo degli irresponsabili che invocano 'al voto, al voto' per biechi tornaconti personali e partitici".