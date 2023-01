Scuola: al via le settimane della legalità in Bassa Valle

(ANSA) - AOSTA, 27 GEN - Da mercoledì 1 febbraio prossimo prenderanno il via 'Le settimane della legalità e della cittadinanza Bassa Valle', dedicate al macro tema La Costituzione e caratterizzate da attività laboratoriali e incontri in presenza, con la collaborazione di enti e associazioni.

Le iniziative proposte rappresentano il consolidamento di un'azione sinergica tra i firmatari del protocollo d'intesa per la prevenzione e il contrasto delle violenze nei confronti della persona e della comunità familiare, promosso e curato dalla procura della Repubblica di Aosta e i referenti del tavolo tecnico permanente sulla corresponsabilità educativa e sulla legalità coordinato dall'Assessorato Istruzione e politiche giovanili.

"E' compito di tutti noi realizzare azioni formative per la promozione dei principi di legalità e di cittadinanza, generare opportunità di crescita e di riflessione, stimolare confronti costruttivi chiamando giovani e giovanissimi a prendersi un impegno nella comunità di appartenenza", spiega l'assessore Luciano Caveri.

L'offerta formativa prevede il coinvolgimento di quasi 900 studenti dell'Istituzione scolastica di istruzione liceale, tecnica e professionale di Verrès, di oltre 500 alunni delle scuole medie, dell'infanzia e primaria di diversi comuni della bassa Valle d'Aosta. (ANSA).