Panathlon, a Michela Carrara il Premio speciale fair play

(ANSA) - AOSTA, 27 GEN - Il Panathlon club du Val d'Aoste ha deciso di consegnare all'atleta del Centro sportivo esercito Michela Carrara un Premio speciale Fair play per il gesto di cui è stata protagonista in occasione dei recenti Campionati europei di Biathlon.

Alla giovane di La Salle, dopo la prova dell'Individuale, era stata assegnata la medaglia d'oro. Il suo tecnico, Edoardo Mezzaro, le ha però riferito che in realtà aveva commesso delle penalità al poligono. Di comune accordo è stata avvisata la giuria che, dopo una prima conferma della classifica, ha deciso di aggiungere le penalità, ascoltando così il team azzurro.

"Il gesto di Michela e del tecnico dovrebbe essere fatto conoscere in tutte le scuole per far comprendere quanto sia importante seguire certi valori etici", afferma il presidente del club, Piercarlo Lunardi. "Non ha vinto un oro europeo, ma - sottolinea Lunardi - entrerà per sempre nel ristretto gruppo di sportivi che con il loro esempio hanno dato lustro allo sport".

(ANSA).