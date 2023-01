Giorno Memoria: Bertschy,violenza e paura si ripetono in Ucraina

(ANSA) - AOSTA, 27 GEN - "Lo sterminio e le persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici nei campi nazisti sono uno dei capitoli più tristi della nostra storia.

Quelle immagini di violenza, paura e sopraffazione si ripetono oggi, purtroppo, in Ucraina". Così il presidente della Regione, Luigi Bertschy, durante la cerimonia di consegna delle medaglie d'onore a palazzo regionale in occasione della Giornata della Memoria.

"Le leggi raziali furono un'onta della dittatura fascista e non ci potrà mai essere riabilitazione. Visitare i campi di concentramento è una specie di vaccinazione contro i totalitarismi", ha detto stamane l'assessore all'Istruzione Luciano Caveri al Théâtre de la Ville di Aosta, a margine della proiezione del film, rivolto alle scolaresche, dal titolo 'Nuit et Brouillard'. (ANSA).