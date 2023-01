Ferrovie: giunta Vda acquista quarto treno elettrico per 13 mln

(ANSA) - AOSTA, 27 GEN - La giunta regionale della Valle d'Aosta ha deliberato di acquistare un altro treno elettrico, alle stesse condizioni dei tre già comperati a fine 2022. E' di 13.825.508 euro la spesa prevista: 10.579.223 a valere sul bilancio regionale e la parte restante finanziata dallo Stato, di cui 2.739.938 di fondi Pnrr che andrebbero persi se non impiegati entro la fine di giugno 2023. La delibera è stata approvata martedì 24 gennaio, alla vigilia della presa d'atto del Consiglio Valle delle dimissioni del presidente della Regione, Erik Lavevaz, che ha proposto l'acquisto nell'esercizio ad interim delle funzioni di assessore ai Trasporti.

Si tratta di un acquisto che, si legge nel documento, "valorizza l'intervento di elettrificazione previsto dal Pnrr" della linea Aosta-Ivrea entro il 2026 e "aumenta i treni destinati al servizio regionale e conferisce più flessibilità al sistema". Il contratto con la Svizzera Stadler datato 12 maggio 2015 prevede la possibilità di acquistare anche un quinto treno.

"I treni elettrici - si legge - proposti da Stadler sono costruiti in modo analogo ai treni bimodali già in esercizio ma con una cassa passeggeri in più, che porta la capienza a 236 posti a sedere, al posto del modulo per la trazione diesel, e quindi con alimentazione esclusivamente elettrica". Inoltre "l'offerta prevede la possibilità, con costi aggiuntivi, di convertire i treni in bimodali, aggiungendo il modulo per la trazione diesel, e di unirli in doppia composizione con i treni già di proprietà della Regione". La delibera richiama anche l'impegno conferito dal Consiglio Valle alla giunta il 14 dicembre scorso a "tener conto di alcune richieste di migliorie per l'allestimento dei treni". (ANSA).