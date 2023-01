Scuola, 16,3 milioni per nuova sede liceo Courmayeur

Costerà 16 milioni e 365.000 euro la nuova sede del Liceo Linguistico di Courmayeur, che sarà ospitata nell'area dell'ex patinoire e avrà un albergo annesso.

La delibera è stata approvata dal Consiglio comunale con nove voti a favore e quattro contrari.

A presentare il progetto in aula è stato il sindaco, Roberto Rota: "A seguito di riflessioni e di diversi passaggi si è individuata l'area dell'ex patinoire per la realizzazione dell'opera, un'area da riqualificare da più punti di vista. Il progetto darà risposta a diverse esigenze: sarà la nuova sede del Liceo, avvicinerà i giovani al Forum Sport Center ottimizzandone l'utilizzo, oggi in sofferenza, e agli impianti di risalita, riducendo così tempi di spostamento degli alunni e atleti. Offrirà poi una soluzione che fornisce una risposta dal punto di vista dell'ospitalità degli alunni pendolari, oltre che ad implementare i posti letto alberghieri sul nostro territorio.

Altre località turistiche contano infatti dai 7 ai 12 mila posti letto, noi a Courmayeur ragioniamo su circa 3 mila, è una criticità molto forte. Sarà un albergo sportivo, per giovani, cui abbiamo chiesto di non ospitare all'interno ristorante e palestre, proprio per valorizzare gli spazi del Forum Sport Center". Al piano interrato la struttura prefabbricata avrà un parcheggio per 104 posti auto. Il Liceo sarà ospitato su una superficie di 1.746 metri quadri, con 16 aule più i locali accessori (presidenza, servizi, bidelleria e spazi di relazione comune).

L'albergo si svilupperà su tre piani, per uno sviluppo di 1.340 metri quadri circa con al piano terra foresteria per liceo con 8 camere, sala colazione, cucina e altri spazi. L'albergo ospiterà 170 posti letto complessivi.

Le tempistiche per la realizzazione sono di 24 mesi, di cui 12 per il parcheggio interrato, il liceo e la foresteria, 24 per il completamento della struttura alberghiera.