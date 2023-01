Scioperano Vigili fuoco e Forestali valdostani il 31 gennaio

Martedì 31 gennaio, secondo giorno della Fiera di Sant'Orso, vigili del fuoco e forestali sciopereranno "a causa delle mancate promesse e dell'inerzia con la quale sono state affrontate le loro annose questioni". Lo annunciano i sindacati Cgil e Conapo, precisando che "saranno ovviamente rispettate tutte le prescrizioni relative ai servizi minimi essenziali, che obbligano il personale dei due Corpi regionali ad erogare il servizio di soccorso tecnico e di estinzione degli incendi per i vigili del fuoco, piuttosto che il servizio di ordine pubblico e il presidio delle stazioni per i forestali".

"E' doveroso che siano il Governo Regionale ed i Consiglieri tutti, a spiegare agli espositori ed ai visitatori perché i vigili del fuoco non saranno tenuti ad assicurare la loro consueta presenza alla Fiera: sono ormai anni che spieghiamo le nostre ragioni documentando ed argomentandole ma, nonostante le nostre molteplici soluzioni proposte, stiamo ancora aspettando che qualcuno le concretizzi. Per questo motivo siamo stati obbligati a scioperare in occasione della Fiera, sperando così che qualcuno si accorga di noi: la pazienza, ampiamente dimostrata in tutti questi anni, ha un limite" dichiarano Igor De Belli e Roberto Uva, segretari di Fp Cgil e Conapo.

I due Corpi chiedono equità di trattamento giuridico-normativo-retributivo e previdenziale rispetto agli omologhi dipendenti dello Stato che svolgono le medesime funzioni.